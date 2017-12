'Serão de Contos Antigos' na Biblioteca Luís da Silva Ribeiro

Esta quinta-feira, pelas 20h30, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, localizada em Angra do Heroísmo, vai acolher um 'Serão de Contos Antigos'.

De acordo com uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social, a atividade destina-se, especialmente, ao público adulto, e caberá a Ricardo Ávila a animação do serão.

Ricardo Ávila é narrador, mediador de leitura e ator, licenciado em Educação de Infância na Universidade dos Açores, e mestre em Teatro, no ramo de ator-marionetista, na Universidade de Évora,