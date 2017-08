Sensibilização para proteção solar nas Portas do Mar

A Joaquim Chaves Saúde, representada pela Clínica de Radioncologia dos Açores, vai realizar uma Ação de Sensibilização para a Necessidade de Proteção Solar na quarta-feira, entre as 14h30 e as 16h30, na zona balnear das Portas do Mar.

Segundo uma nota de imprensa, esta ação realiza-se em parceria com a Delegação de São Miguel do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro e conta ainda com o apoio da Unidade de Oncologia do Hospital do Divino Espírito Santo.



A ideia de realizar esta ação nasceu da necessidade de alertar a população para os perigos da exposição solar, uma vez que pelo facto dos Açores terem muitos dias nublados e ventosos leva muitas pessoas a pensarem que não há riscos de exposição. Contudo, na maioria das vezes, os raios solares atravessam facilmente as nuvens e podem provocar os conhecidos “escaldões”, que levam a que a taxa de incidência do cancro da pele seja elevada nos Açores.