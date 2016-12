Senador socialista francês Alain Néri passou pelo hospital onde está Mário Soares

O senador socialista e ex-ministro francês Alain Néri considerou hoje o ex-Presidente da República Mário Soares, que se encontra em coma profundo, como uma "figura emblemática" e lembrou o seu trabalho em defesa da liberdade e democracia.



"Para os socialistas franceses, Mário Soares é uma figura emblemática e queria fazer-lhe uma homenagem pelo trabalho que fez em defesa da liberdade e da democracia", afirmou Alain Néri, em declarações aos jornalistas à saída do Hospital da Cruz Vermelha, onde o ex-Presidente da República se encontra internado desde 13 de dezembro.

Sublinhando que é amigo pessoal "muito próximo" de João Soares, filho do antigo chefe de Estado, Alain Néri disse ainda que, para os franceses, Mário Soares é "um exemplo" e "a prova que a liberdade pode impor-se em todos os países".

Além de Alain Néri, já passaram hoje pelo Hospital da Cruz Vermelha, onde se encontram também os filhos de Mário Soares, Isabel e João Soares, o socialista Vera Jardim e o advogado Vasco Vieira de Almeida.

O antigo Presidente da República Mário Soares encontra-se em coma profundo e em estado "muito crítico", segundo o último boletim clínico, divulgado pelas 13:00.

Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente fora transferido na quinta-feira dos Cuidados Intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

No entanto, no sábado, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à Unidade dos Cuidados Intensivos.

Segundo o porta-voz da Cruz Vermelha, hoje Mário Soares já "não reage a estímulos externos", apesar de continuar "a respirar normalmente sem nenhum apoio técnico".

"Há um agravamento progressivo do estado de saúde", adiantou ao início da tarde José Barata.

O hospital da Cruz Vermelha emitirá nova informação clinica às 12:00 de terça-feira.