Seminário sobre investigação na pesca e aquacultura

O Governo dos Açores promove no dia 17, em Ponta Delgada, um 'workshop' sobre "Investigação e Inovação Responsáveis - oportunidades e sinergias entre o setor da pesca e a aquacultura nos Açores".



Esta iniciativa, que se realiza no âmbito do projeto europeu MARINA, financiado pelo Programa Horizonte 2020, pretende debater "uma proposta de roteiro comum sobre as necessidades e oportunidades para melhorar a eficiência e a utilização sustentável do oceano, tendo em conta os princípios de investigação e inovação responsáveis".

O 'workshop', que terá lugar no Teatro Micaelense, decorre entre as 09:00 e as 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa).