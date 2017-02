Semana dos Escritores arranca na quarta-feira

A Câmara Municipal do Nordeste evoca os nordestenses que se destacaram na escrita com uma exposição bibliográfica no posto de turismo local a partir de quarta-feira e até dia 22.



A mostra é organizada pela Biblioteca Municipal do Nordeste, através do seu arquivo bibliográfico, no qual constam cerca de 40 nordestenses com obras publicadas, nos géneros de prosa, poesia, ensaio e mesmo no jornalismo, informa a autarquia. A exposição integra, também, uma seleção de livros, destacando-se a obra de João de Melo. A iniciativa inclui a entrega do prémio do Concurso Dinis da Luz 2016, que homenageia o poeta, escritor e jornalista nordestense.