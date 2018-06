Selecionadas cinco candidaturas ao “Prémio Empreendo o Meu Negócio”

Às cinco candidaturas escolhidas, por um júri constituído para o efeito, será atribuído um valor unitário de 3.500 euros que integrará o capital das empresas a criar e cujos projetos estiveram a concurso, dando assim cumprimento ao objetivo prioritário da medida "Empreendo o Meu Negócio", que visa a criação de empresas, adianta nota publicada no Gacs.

As candidaturas apresentadas abrangem áreas como a da animação turística, plataforma de reservas de experiências turísticas, reparações à medida na área da construção civil, área de podologia, e venda de pastelaria assente num conceito de diversificação de um produto de referência açoriano.

O “Empreendo o meu Negócio” destina-se a indivíduos desempregados, com escolaridade mínima obrigatória, inscritos nas Agências para a Qualificação e Emprego da região, podendo ser extensível a alunos universitários de cursos de licenciatura, mestrado ou doutoramento que pretendam levar por diante a criação de uma empresa.

Esta ação, promovida pela Vice-Presidência do Governo e organizada pela Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA), em parceria com a CRESAÇOR, visa proporcionar aos formandos conhecimentos na área empresarial, com vista à exploração do potencial económico dos recursos endógenos dos Açores.