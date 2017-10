Seleção portuguesa joga particulares de novembro em Viseu e Leiria

Em comunicado, a FPF anunciou a decisão de alterar os jogos com a Arábia Saudita, em 10 de novembro, do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para o Estádio do Fontelo, em Viseu, e com os Estados Unidos, quatro dias depois, do Estádio Algarve para o recinto leiriense, ambos com início marcado para as 19:45.

"O futebol nunca se deve demitir da sua função de responsabilidade social. Ninguém pode ficar indiferente ao sofrimento de inúmeras famílias neste ano de 2017. Aproximar a seleção nacional, sempre tão acarinhada pelos portugueses, é uma forma clara de manifestarmos a nossa incondicional solidariedade com todas as pessoas afetadas pelo flagelo dos incêndios", afirmou o presidente da FPF, Fernando Gomes.

O organismo realçou que a decisão de alterar os jogos de preparação para a fase final do Mundial2018, a disputar na Rússia, foi tomada em coordenação com o selecionador Fernando Santos, que vai revelar os convocados em 03 de novembro.

A FPF acrescenta que "a receita líquida dos dois jogos de preparação servirá de apoio a famílias das autarquias afetadas pelos incêndios deste ano", prometendo regressar ao Algarve, num dos próximos encontros da equipa das 'quinas'.

"Tem sido sempre uma das nossas primeiras escolhas para os jogos da Seleção Nacional, tanto particulares como oficiais. O Algarve e os algarvios certamente compreendem o alcance desta alteração e a importância que ela assume para as populações afetadas pelos incêndios", rematou Fernando Gomes.