Seleção portuguesa de andebol desfalcada na Estónia rumo ao Mundial2015

A seleção portuguesa de andebol chegou desfalcada à Estónia, onde, na quinta-feira, vai disputar em Põlva o primeiro de quatro desafios do grupo 5 decisivos no apuramento para o "play-off" do Mundial2015 do Qatar.



Ao todo, Rolando Freitas não pode contar com cinco jogadores que competiram nas derrotas em casa frente à Letónia (29-26) e na visita à Bósnia-Herzegovina (31-29), nomeadamente os lesionados Tiago Rocha, Carlos Carneiro, Pedro Solha, João Antunes e Cláudio Pedroso. “Neste momento, não temos margem de erro. Já falhámos dois jogos, já perdemos essas duas oportunidades de vencer, pelo que só pensamos em ganhar. Queremos continuar a depender apenas de nós próprios”, vinca Ricardo Moreira. O ponta admite que a seleção lusa vai defrontar uma “equipa difícil, com alguns jogadores experientes” e que vai “criar muitas dificuldades”. “Mas temos um bom grupo, uma boa equipa, já algo experiente neste tipo de jogos. Temos tudo para ganhar e, como disse, passar a depender exclusivamente de nós. E, jogo a jogo, vamos conseguir”, completou. Depois do jogo de quinta-feira, Portugal recebe a Estónia no domingo, em São João da Madeira, vai à Letónia a 08 de janeiro e conclui esta fase a 12 em Mafra frente à Bósnia-Herzegovina. “São jogos muito importantes, porque queremos muito conquistar este apuramento. Temos consciência de que não vai ser fácil, mas vamos fazer tudo para conseguirmos estar no Mundial”, acrescentou o lateral Nuno Grilo. Cumpridas duas jornadas, Letónia e Bósnia-Herzegovina lideram com quatro pontos, enquanto Portugal e Estónia ainda estão a zero.