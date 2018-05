Seleção portuguesa continua a treinar na Cidade do Futebol

A seleção portuguesa continua esta quinta-feira a preparar a participação na fase final do Mundial2018, que arranca em 14 de junho na Rússia, com novo treino na Cidade de Futebol, em Oeiras.

O selecionador Fernando Santos, que tem contado apenas com 14 dos 23 jogadores convocados, agendou nova sessão para as 11:00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Antes, às 10:30, igualmente na Cidade do Futebol, um dos jogadores da seleção nacional vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Cristiano Ronaldo, que ainda vai disputar a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, é ausência certa, enquanto Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Mário Rui, João Moutinho, André Silva e Gonçalo Guedes deverão juntar-se à seleção nos próximos dias.

O selecionador Fernando Santos tem contado com os guarda-redes Beto e Anthony Lopes, os defesas Raphael Guerreiro, Cédric, Bruno Alves, José Fonte, Rúben Dias, Pepe e Ricardo Pereira, os médios Manuel Fernandes, João Mário, Adrien e Bernardo Silva e o avançado Ricardo Quaresma.

No dia 28 de maio, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o próximo Campeonato do Mundo.

Em 09 de junho, após os particulares com a Bélgica (dia 02 em Bruxelas) e com a Argélia (dia 07 em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.

Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do grupo B do Mundial2018, que termina em 15 de julho.