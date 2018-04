Seis ex-ministros e três deputados no Conselho Estratégico de Rui Rio

Arlindo Cunha, Silva Peneda, Luís Filipe Pereira, Ângelo Correia, David Justino e Maria da Graça Carvalho são os antigos ministros de Cavaco Silva e Durão Barroso que integram este órgão como coordenadores de algumas das 16 secções temáticas deste órgão que terá por missão elaborar o programa eleitoral do partido, uma missão ainda sem prazo.

De acordo com Rui Rio, a média de idades entre os coordenadores é de 60 anos e nos porta-vozes de 45.

Do grupo parlamentar, integram a cúpula nacional deste órgão três deputados: José Matos Correia como coordenador e Ricardo Baptista Leite e Cristóvão Norte como porta-vozes.

No entanto, cada área temática terá obrigatoriamente um elemento do grupo parlamentar na sua equipa.

Das 16 áreas temáticas, duas terão sede em Coimbra – Reforma do Estado e Justiça -, duas no Porto – Infraestruturas e Solidariedade – uma em Viseu – Agricultura – e uma em Aveiro – Ambiente, Energia e Natureza, e as restantes em Lisboa.

As Finanças Públicas terão o coordenador no Porto, Álvaro Almeida, e o porta-voz, Joaquim Sarmento, em Lisboa.

Da direção, integram o CEN os ‘vices’ David Justino, que acumula a função de presidente deste órgão com a coordenação da área da educação, Salvador Malheiro como porta-voz para o Ambiente, Energia e Natureza, e Isabel Meirelles, como coordenador de Assuntos Europeus.

Além dos 32 porta-vozes e coordenadores, outros três elementos terão a função de coadjuvar o presidente David Justino: os deputados António Leitão Amaro e Bruno Coimbra, e Paula Reis.

Haverá ainda uma Comissão Consultiva composta por militantes e personalidades independentes “de reconhecido mérito”, que reunirá uma a duas vezes por ano, mas cujas personalidades ainda não estão convidadas.

Segundo Rui Rio, nenhum elemento do CEN será remunerado.

É a seguinte a composição completa do CEN do PSD, que está disponível no site www.psd.pt com notas biográficas de cada um dos elementos:

- Assuntos Europeus

Coordenador: Isabel Meirelles

Porta-voz: Mara Ribeiro Duarte

- Relações Externas

Coordenador: Tiago Moreira de Sá

Porta-voz: Diana Soller

- Finanças Públicas

Coordenador: Álvaro Almeida

Porta-voz: Joaquim Sarmento

- Reforma do Estado, Autonomias e Descentralização

Coordenador: Álvaro Amaro

Porta-voz: João Paulo Barbosa de Melo

- Defesa Nacional

Coordenador: Ângelo Correia

Porta-voz: Jorge Neto

- Justiça, Cidadania e Igualdade

Coordenador: Licínio Lopes Martins

Porta-voz: Mónica Quintela

- Segurança Interna e Proteção Civil

Coordenador: José Matos Correia

Porta-voz: José Manuel Moura

- Agricultura, Alimentação e Florestas

Coordenador: Arlindo Cunha

Porta-voz: João Paulo Gouveia

- Infraestruturas e Coesão do Território

Coordenador: João Bernardo Falcão e Cunha

Porta-voz: Vladimiro Feliz

- Ambiente, Energia e Natureza

Coordenador: Ana Isabel Miranda

Porta-voz: Salvador Malheiro

- Economia, Trabalho e Inovação

Coordenador: Rui Vinhas da Silva

Porta-voz: Luís Todo Bom

- Saúde

Coordenador: Luís Filipe Pereira

Porta-voz: Ricardo Baptista Leite

- Solidariedade e Sociedade de Bem-Estar

Coordenador: Silva Peneda

Porta-voz: António Tavares

- Educação, Cultura, Juventude e Desporto

Coordenador: David Justino

Porta-voz: Cláudia André

- Ensino Superior, Ciência e Tecnologia

Coordenador: Maria da Graça Carvalho

Porta-voz: Filipa Roseta

- Assuntos do Mar

Coordenador: Regina Salvador

Porta-voz: Cristóvão Norte