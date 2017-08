Seis distritos, Madeira e ilhas dos Açores com risco muito elevado de exposição a UV

Seis distritos de Portugal continental, o arquipélago da Madeira e as ilhas açorianas de S. Miguel e Faial apresentam hoje um risco de exposição a radiação ultravioleta (UV) ´muito elevado’, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O restante território está sujeito a um risco ‘elevado’, com exceção da ilha das Flores, nos Açores, onde o risco é moderado.

Para as regiões com risco 'muito elevado' e ‘elevado’, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é 'baixo', 3 a 5 ('moderado'), 6 a 7 ('elevado'), 8 a 10 ('muito elevado') e superior a 11 ('extremo').

O IPMA prevê para hoje, para o continente, períodos de céu muito nublado, aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada e granizo, mais prováveis durante a tarde nas regiões Norte e Centro. Está também prevista uma pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas no continente vão varias entre os 21 graus celsius na Guarda e os 29º em Santarém.

Para os Açores aguardam-se períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros nos grupos Central e Oriental.

Os termómetros vão subir aos 26º em S. Miguel

Na Madeira são esperados períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos

O Funchal vai ter hoje uma temperatura máxima de 25º.