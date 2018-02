Segundo semestre de 2017 com maior número de açorianos empregados em dez anos

"No segundo semestre deste ano atingiu-se o valor de açorianos empregados mais elevado dos últimos 10 anos, o que dá bem nota da trajetória, por um lado, do crescimento do emprego e, por outro, também de uma redução bastante consistente do desemprego", declarou o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Sérgio Ávila, citado numa nota de imprensa do executivo socialista.

Sérgio Ávila realçou ainda que o número de desempregados é "o mais baixo dos últimos sete anos”, o que atesta "claramente que o crescimento do emprego tem resultado do crescimento da atividade económica".

A nível nacional, a taxa de desemprego em 2017 desceu 2,2 pontos percentuais face a 2016 para os 8,9%, abaixo da estimativa do Governo de 9,2% e em linha com a estimativa dos analistas ouvidos pela agência Lusa para a média do ano.

No quarto trimestre, a taxa de desemprego foi de 8,1%, menos 0,4 pontos percentuais face ao trimestre anterior e menos 2,4 pontos percentuais face ao trimestre homólogo de 2016.

Por regiões, no ano de 2017, as taxas de desemprego mais elevadas, e superiores à média nacional, foram observadas em quatro regiões: Região Autónoma da Madeira (10,4%), Norte (9,8%), Área Metropolitana de Lisboa (9,5%) e Região Autónoma dos Açores (9,0%).