O atentado terrorista de segunda-feira à noite, no exterior do estádio Manchester Arena, no norte de Inglaterra, é o segundo mais importante no Reino Unido desde julho de 2005.



Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas numa explosão registada pelas 22:35 de segunda-feira (mesma hora em Lisboa), no final de um concerto da artista Ariana Grande na Manchester Arena, com capacidade para cerca de 21 mil espetadores. A 07 de julho de 2005, três explosões no metropolitano e uma num autocarro causaram 56 mortos e 700 feridos em Londres. No mesmo mês, no dia 21, quatro explosões menores desencadearam o pânico no sistem de transportes londrino, mas não causaram vítimas. A 28 de junho de 2007, dois terroristas colocaram dois veículos armadilhados, com botijas de gás, gasolina e pedaços de metal, no centro de Londres, que não chegaram a explodir. No dia seguinte, no aeroporto de Glasgow (Escócia), os mesmos atacantes lançaram um veículo em chamas contra um dos terminais. A viatura ficou presa nas portas automáticas. Um dos atacantes, Kafeel Ahmed, de origem indiana, morreu a 02 de agosto, devido aos ferimentos sofridos no ataque de Glasgow. O outro, o médico iraquiano Bilal Abdullah, foi condenado a prisão perpétua. A 23 de maio de 2013, dois homens mataram à facada o soldado britânico Lee Rigby em Londres. Durante o ataque, os atacantes gritaram "Alá é grande". A 22 de março deste ano, um homem matou cinco pessoas, quatro civis e um polícia, que atropelou com um jipe, e causou dezenas de feridos, em Londres. As autoridades britânicas consideraram este ataque, em frente do Parlamento britânico, um ação solitária, que coincidiu com o primeiro aniversário dos atentados em Bruxelas.