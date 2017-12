Segundo dia da Operação “Ano Novo” sem registo de vítimas mortais nas estradas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) contabilizou 149 acidentes no sábado, mas não há registo da ocorrência de mortes nas estradas durante o segundo dia da operação “Ano Novo”, revelam dados provisórios da corporação.

Segundo os números divulgados no ‘site’ da GNR, os 149 desastres resultaram num ferido grave e em 45 feridos ligeiros.

Na sexta-feira, o primeiro dia da operação “Ano Novo”, os 240 acidentes ocorridos nas estradas fiscalizadas pela GNR fizeram dois mortos e 99 feridos ligeiros.

A GNR intensifica, desde sexta-feira e até ao dia 02 de janeiro, o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego no âmbito da operação “Ano Novo”.

Segundo a GNR, o reforço do patrulhamento nas estradas tem como objetivo “prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança”.