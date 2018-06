De acordo com uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), Este estabelecimento de ensino foi premiado pelo projeto denominado Ler Verde, da Biblioteca Escolar, desenvolvido em parceria com o departamento do 1.º Ciclo e com comunidade educativa.

Ao selo "Escola Amiga a Criança", que conta com a parceria da Leya Educação, foram apresentadas mais de 940 candidaturas, tendo sido distinguidos 495 projetos.