Secretário regional no Dia de Portugal nos Estados Unidos

O secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas dos Açores inicia na sexta-feira uma visita aos Estados Unidos da América, na qual vai participar nas comemorações do Dia de Portugal e manterá contactos com as comunidades açorianas



Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano, no primeiro dia desta deslocação, entre outras iniciativas, Rui Bettencourt profere uma intervenção na State House de Rhode Island, no âmbito das cerimónias oficiais das comemorações do Dia de Portugal, e dirige uma mensagem aos açorianos na sessão comemorativa do Dia dos Açores promovida pela Casa dos Açores da Nova Inglaterra.

No dia seguinte, o governante reúne-se com a direção da Casa dos Açores da Nova Inglaterra e participa no “Waterfire Providence”, que terá lugar na Kennedy Plaza, e no domingo participa na Parada do Dia de Portugal, que encerra as celebrações da história, língua e cultura portuguesa, organizadas pela comunidade de Rhode Island de forma ininterrupta há 40 anos.