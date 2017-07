Secretário regional dos Transportes dos Açores pediu dispensa das funções

O secretário regional dos Transportes e Obras Públicas e cabeça de lista independente do PS à Câmara de Ponta Delgada nas próximas eleições autárquicas, Vítor Fraga, anunciou hoje que pediu dispensa das funções.



“A cerca de dois meses e meio das eleições, quero tornar público que solicitei ao senhor presidente do Governo que me dispensasse das minhas funções de secretário regional dos Transportes e Obras Públicas”, afirmou Vítor Fraga, numa conferência na sede do PS/Açores, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Vítor Fraga disse que, na sequência do que articulou com o presidente do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, mantém-se em funções “até à tomada de posse do novo secretário regional, a qual, nos termos estatutários, deve ocorrer perante a Assembleia Legislativa da Região”.