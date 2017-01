Secretário regional adjunto da Presidência no Canadá

O secretário regional adjunto da Presidência para as Relações Externas dos Açores, Rui Bettencourt, inicia no domingo uma deslocação ao Canadá, onde manterá diversos contactos com as comunidades de emigrantes açorianos e seus descendentes.



Rui Bettencourt vai estar em diversas províncias e terá contactos com várias entidades e instituições, participando ainda nas comemorações do 20.º aniversário do jornal Lusopresse. O secretário regional faz-se acompanhar pelo diretor regional das Comunidades, Paulo Teves.