Secretário do Tesouro diz que EUA não estão preocupados com a cotação do dólar

Os Estados Unidos “a curto prazo não estão preocupados” com o baixo nível da cotação do dólar, disse esta quinta-feira, em Davos, o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin.

O nível (cotação) “tem vantagens e inconvenientes” disse Mnuchin numa conferência de imprensa hoje, à margem dos trabalhos do Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça.

Na conferência de imprensa que decorre no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a Davos, o secretário do Tesouro voltou a ser questionado sobre a cotação do dólar.

No encontro anterior com os jornalistas, na quarta-feira, Mnuchin desvalorizou a queda da cotação da moeda norte-americana assim como sublinhava que a política da Casa Branca não procura o “protecionismo” e que pretende acordos bilaterais com os mercados, em todo o mundo.