Secretário de Estado da Defesa anuncia reforço de meios navais para os Açores

O secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello, anunciou que está previsto para 2017 o reforço de "meios rápidos" para as capitanias nos Açores, no âmbito do processo de dotação de melhores recursos para a Marinha.



"Ainda este ano, o reforço do dispositivo naval nos Açores será feito através de uma presença muito mais efetiva de um dos navios hidrográficos da Marinha que aqui fará a atualização dos levantamentos cartográficos, missões no âmbito do salvamento marítimo, de apoio à proteção civil, e da projeção e da capacidade logística que a Marinha deve ter na região", declarou Marcos Perestrello. O governante falava em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, na cerimónia de atribuição, pela primeira vez, de uma unidade naval da Marinha ao serviço da Autoridade Marítima Nacional (AMN) nos Açores. Até agora, os navios da Marinha que estavam nos Açores desempenhavam apenas ações militares e de serviço público, sempre sob coordenação deste ramo das Forças Armadas. Desde hoje, os navios da Marinha em comissão nos Açores passam a ser utilizados também em atividades da AMN, como a fiscalização do meio marinho, o combate à poluição e a segurança da navegação. Marcos Perestrello referiu que o navio "Viana do Castelo" vai passar integrar, em termos rotativos, o dispositivo nos Açores e destacou a "grande vantagem" que existe na cooperação entre a Marinha e a AMN, considerando que esta "deve ser uma opção operacional de quem comanda a Marinha". "O aproveitamento dos recursos da Marinha em benefício e apoio das operações da Autoridade Marítima Nacional exponencia a capacidade de intervenção", frisou. O secretário de Estado anunciou também que no início de 2018 está prevista "a entrada em funções de uma nova embarcação da geração 'Vigilante 21', um salva-vidas de grande capacidade, da indústria nacional, projetado e construído nos [estaleiros] do Arsenal do Alfeite". "Esse esforço que a Marinha tem feito de reforço dos meios ao seu dispor nos Açores é, também, o reconhecimento que esta região é não só parte integrante do território nacional, mas uma parcela cujas especificidades e caráter arquipelágico devem merecer uma atenção muito especial das Forças Armadas e, neste caso, da Marinha", disse. No âmbito da cerimónia, foi ainda condecorado o comendador Genuíno Madruga, açoriano que deu sozinho a volta ao mundo duas vezes em vela, e o capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima de Ponta Delgada, Cruz Martins.