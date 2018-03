Sébastien Ogier vence no México e recupera liderança do Mundial de Ralis

O piloto francês Sébastien Ogier (Ford) recuperou a liderança do Mundial de ralis, depois de vencer o Rali do México, terceira prova do Campeonato do Mundo, disputada em Guanajuato.

No terceiro e último dia da prova, o francês impôs-se ao belga Thierry Neuville (Hyundai), que liderava até aqui o campeonato e tinha assumido a liderança no início da prova, mas no último dia da competição caiu para sexto lugar.

O espanhol Dani Sordo (Hyundai) e o britânico Kris Meeke (Citroën) completam o pódio.

Ogier, pentacampeão do mundo, realizou um tempo de 3:53.58,0 horas, deixando Dani Sordo a 1.13,6 minutos e Kris Meeke a 1.29,02.

De regresso ao Campeonato do Mundo de ralis, o francês Sébastien Loeb (Citroën C3) terminou em quinto lugar, a mais de dois minutos do líder.

Após a vitória no México, Sébastien Ogier regressa à liderança do Mundial com 60 pontos, mais nove do que Neuville.

A quarta etapa do Mundial de ralis disputa-se na Córsega, França, entre 05 e 08 de abril.