'Saúde e Desporto à Conversa' no Teatro Faialense

A Delegação do Faial do Núcleo Regional dos Açores (NRA) da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) promove no próximo dia 24 de maio, pelas 21h00, no Teatro Faialense, uma tertúlia subordinada ao tema “Saúde e Desporto à Conversa”.

A iniciativa, explica uma nota de imprensa envaia a esta redação, visa "promover um momento de educação para a saúde, inserido nas linhas do Código Europeu Contra o Cancro, promovido pela LPCC, que visa a sensibilização para a importância do exercício físico na saúde, em geral, e na doença oncológica, em particular".

Como tal, a tertúlia contará com um painel de convidados composto pela médica oncologista do Hospital da Horta, Gizela Rocha, por duas atletas sobreviventes, Ana Paula Azevedo e Sara Dias, e pelo treinador João Mota, sendo o encontro moderado por Tatiana Meirinho, funcionária do Núcleo Regional dos Açores.



O evento está inserido na programação da 5.ª Edição do Azores Trail Run, estando aberto a toda a comunidade e sem custos associados.