Saúde Animal 24 lança serviço de atendimento para pessoas surdas

Este serviço, disponível numa primeira fase de segunda a sexta-feira, entre as 10:00 e as 16:00, funciona por videochamada, com a intermediação da APS, que se responsabiliza por fazer a ponte entre os clientes surdos e os enfermeiros veterinários que atendem as chamadas da linha Saúde Animal 24.

Carolina Rebelo, médica veterinária e fundadora da Saúde Animal 24, explica que "assim que a videochamada é recebida pela APS, um interlocutor da associação entra em contacto connosco (Saúde Animal 24) por telefone para nos ir transmitindo as suas dúvidas, ao mesmo temo que assegura, em tempo real, a tradução das respostas dadas pela Saúde Animal 24 para Língua Gestual Portuguesa".

Ao contrário da Linha Saúde Animal 24, que funciona através de contacto telefónico, para ter acesso a este novo serviço, as pessoas devem ligar diretamente, através do serviço de videochamada do Skype, para a APS (com o username APSURDOS).