'Saúde a 3D' é tema de debate no IAC

'Saúde a 3D' é o tema da próxima 'Espuma dos Dias', iniciativa do Instituto Açoriano de Cultura (IAC), que terá lugar na segunda-feira, pelas 18h30, na galeria do IAC.

O evento vai contar com a presença de Priscila Melo, Eva Albuquerque e Saúl Moreira, visando obter "três vozes, três olhares" e "três perspetivas sobre a saúde", pode ler-se numa nota de imprensa enviada a este jornal.



Priscila Melo irá "apresentar uma comunicação sobre implantes biocerâmicos para regeneração e suporte mecânico de defeitos ósseos em áreas de alta carga mecânica; e “scaffolds” feitos de compósitos polímero-biocerâmico, que agem como plataformas para regeneração de tecidos, in situ ou ex situ, que são posteriormente usados em defeitos menores ou simplesmente para cultura celular", prossegue a mesma nota.

Eva Albuquerque, por seu turno, "será de porta-voz dos pilares básicos de uma boa saúde, abordando questões como nutrição, sono e exercício, a salvaguarda do sistema neuro-musculoesquelético e aquilo que cada um pode fazer consigo mesmo, com ferramentas práticas e realizáveis a introduzir no dia a dia".

Saul Moreira, refere a nota informativa, "abordará questões relacionadas com a osteopatia estrutural, visceral, pediátrica, geriátrica e sacro-craniana, nomeadamente as lombalgias, dorsalgias, cervicalgias, luxações, contraturas musculares, entorses do pé e joelho, tendinites, estiramentos musculares, dores de cabeça, enxaquecas, tonturas, ciáticas, disfunções da bacia, bloqueios articulares. E abordará a sua prática clínica com pacientes de diversas faixas etárias".