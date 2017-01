"Saudaçor paga dívida a Casas de Saúde" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que as Casas de Saúde chegaram a acordo com a Saudaçor para o pagamento das dívidas relativas às diárias de internamento.



A manchete fotográfica titula "Pais criticam refeições na escola Canto da Maia". "Médico do HDES acusado de cinco crimes de violação", "Mota Amaral recusa integrar conselho do PSD-Açores", "João Botelho parou de jogar por 'desilusão com o futebol'", "Fogo posto em pneus gera nuvem de fumo em Ponta Delgada" e "Romeiros em retiro para preparar romarias" são os outros títulos de capa do Açoriano Oriental.