Satélite de programa europeu Copérnico é lançado na terça-feira

Um foguetão Vega vai lançar na terça-feira um satélite do programa europeu Copérnico de observação da Terra, destinado a conhecer melhor as zonas húmidas, grandes ilhas, rios e costas do planeta.



O Sentinel-2B será colocado em órbita na noite de segunda para terça-feira a partir da Guiana, na costa norte da América do Sul, e é o quarto satélite do Copérnico a ser lançado pela sociedade aeroespacial Arianespace, que tem lançado um satélite por ano desde 2014. Com início marcado para a 01:49 de terça-feira, hora de Lisboa, da descolagem à entrada em órbita deverão passar 58 minutos. O satélite está associado ao Sentinel-1B, um aparelho gémeo, e juntos cobrem toda a superfície terrestre em cinco dias, recolhendo também imagens sobre a vegetação, florestas, solos e 'habitats'. Em situação de catástrofe, recolhem imagens de inundações, erupções vulcânicas e deslizamentos de terras para ajudar os serviços de urgência.