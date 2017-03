SATA vai ajustar a operação em função do mercado

O presidente do Conselho de Administração da SATA afirmou que a transportadora aérea açoriana vai continuar a ajustar a sua operação em função do mercado, após ser conhecida a saída da easyJet da rota Lisboa - Ponta Delgada.



"Cada empresa é livre de fazer a sua operação. Com certeza tem as suas razões para sair e portanto vamos ver o que vai acontecer", referiu Paulo Menezes aos jornalistas, acrescentando que "a SATA vai continuar a fazer o seu trabalho e a ajustar a sua operação em função do mercado".

Num breve comentário ao anúncio da easyJet, o presidente o Conselho de Administração da SATA adiantou que a companhia açoriana vai estudar as suas necessidade e possibilidades de ajustar a sua operação a esta nova realidade do mercado.

"Temos que olhar para o mercado, ver como a operação está e, portanto, com essa saída ver se temos necessidade ou não de ajustar a operação", frisou Paulo Menezes, à saída de uma audição parlamentar, em Ponta Delgada.