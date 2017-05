"SATA reduz prejuízo para 9 milhões em 2016" é a manchete do Açoriano Oriental

As contas do Grupo SATA relativas ao ano passado, com o prejuízo a ser reduzido para quase metade, estão em destaque no Açoriano Oriental de sexta-feira, 26 de maio de 2017.



"Região defende seguros para compensar crises na agricultura" é o destaque fotográfico do jornal. "RTP-A numa das maiores redes de cabo dos EUA" e "Santa Clara quer subida de divisão na próxima época" são outros destaques do jornal.