SATA lança novo concurso para repavimentar pista do aeródromo do Corvo

A SATA lançou um novo concurso público para repavimentar a pista e a placa de estacionamento de aviões no aeródromo da ilha do Corvo, nos Açores, depois de o primeiro, lançado em abril, ter sido anulado.



"O primeiro foi anulado porque das duas propostas apresentadas uma não incluía todos os documentos e a outra ultrapassava o preço-base, pelo que foi feita uma reavaliação dos custos inerentes para a prossecução deste investimento e aumentado o preço-base", adiantou, em declarações à Lusa, Ricardo Ferraz de Carvalho, da SATA - Gestão de Aeródromos.

O primeiro concurso público, lançado em finais de abril, tinha um preço-base de 1,7 milhões de euros, enquanto o segundo, publicado hoje em Jornal Oficial, tem um preço-base de 1,9 milhões de euros com um prazo de execução de 150 dias.

As obras no aeródromo da ilha mais pequena dos Açores passam pela repavimentação da pista com duas camadas betuminosas de cinco centímetros, para corrigir inclinações longitudinais onde necessário, de forma a atingir os valores regulamentares.

Está prevista também, entre outros trabalhos, a pintura da sinalização horizontal, a aplicação de 'grooving' para permitir a utilização da pista em dias de chuva, sem impactos negativos na segurança operacional, e a realização de ensaios dos pavimentos e de caracterização superficial da pista.

A SATA - Gestão de Aeródromos destacou, em comunicado de imprensa, que as obras dão resposta às recomendações e imposições da Autoridade Nacional da Aviação Civil e visam "reforçar e otimizar a operacionalidade funcional desta infraestrutura", de acordo com as normas internacionais.