SATA lança concurso para repavimentar pista do aeródromo do Corvo

A empresa SATA - Gestão de Aeródromos lançou um concurso público, de 1,7 milhões de euros, para repavimentar a pista e a placa de estacionamento de aviões no aeródromo da ilha do Corvo.



"A opção será a de solucionar as patologias existentes na superfície do pavimento, de forma a minimizar-se a propagação de fissuras das camadas betuminosas antigas para as camadas novas", adianta o concurso público, publicado em Jornal Oficial.

A empreitada inclui também a pintura de sinalização e a realização de ensaios de classificação da carga de pavimentos aeronáuticos (ACN/PCN) e caracterização superficial da pista, entre outros.

Segundo refere o concurso, o critério de adjudicação da obra será "a proposta economicamente mais vantajosa".

As propostas devem ser apresentadas até às 17:00 (mais uma hora em Lisboa) do 25.º dia a contar da data de envio do presente anúncio para publicação em Jornal Oficial (26/04/2017).

Em outubro de 2016, o cabeça de lista do PPM pelo Corvo, Paulo Estêvão, reivindicou a urgente repavimentação da pista do aeródromo da mais pequena ilha dos Açores, prometendo que se fosse reeleito deputado ia colocar a questão de "forma imediata ao Governo regional".

"Há uma enorme urgência de repavimentação da pista que se encontra já algo degradada (...). As entidades que a fiscalizam consideram que é muito urgente proceder à repavimentação da pista da aerogare do Corvo e nós não queremos ser surpreendidos com algum tipo de dificuldade (...) em relação à continuação dos voos para a ilha do Corvo", afirmou o candidato à agência Lusa.