SATA já iniciou reencaminhamento de passageiros de voos cancelados

Segundo António Portugal, devido ao mau tempo foram cancelados, no sábado, 10 voos da SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas do arquipélago, e quatro voos da Azores Airlines, que realiza voos para o exterior. Devido ao mau tempo, a SATA Air Açores cancelou, no sábado, ligações entre as ilhas de São Miguel, Terceira, Faial, São Jorge, Flores e Santa Maria. No caso da Azores Airlines foi cancelada a ligação Lisboa/Ponta Delgada/Lisboa, enquanto o voo proveniente da capital com destino ao Pico divergiu para a ilha do Faial, devido às condições meteorológicas. O porta-voz da SATA adiantou hoje que a companhia iniciou às 07:00 locais (mais uma hora em Lisboa) o reencaminhamento dos passageiros em voos de horário. "Hoje os voos estão a ser realizados, alguns com atrasos, e não há registo de cancelamentos", acrescentou. A aproximação do furacão Ophelia levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir vários avisos meteorológicos que, entretanto, já foram desativados. Em comunicado, o IPMA informou hoje que se encontra ultrapassada a situação, pelo que cessam os avisos e as recomendações emitidas. Adianta ainda que às 09:00 locais (mais uma hora em Lisboa) o centro do furacão Ophelia (categoria 2) já se encontrava a 655 quilómetros a nordeste do arquipélago, prevendo-se assim uma melhoria das condições meteorológicas.