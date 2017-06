SATA inaugura sábado ligações aéreas com Cabo Verde

A Azores Airlines, do grupo açoriano SATA, inicia sábado ligações com Cabo Verde, uma nova rota que o presidente da transportadora considerou de "grande importância" porque permite assegurar ligações regulares com todos os arquipélagos da Macaronésia.



“Atrasámos um dia a nossa operação para Cabo Verde porque não queríamos defraudar a grande expectativa que foi criada à volta desta operação. Há um grande entusiasmo até na comunidade cabo-verdiana”, afirmou o presidente do conselho de administração da SATA, Paulo Menezes, em declarações à agência Lusa. A inauguração desta nova rota estava prevista para hoje, mas devido à greve dos tripulantes de cabine da transportadora aérea, que cumprem hoje o segundo dia de paralisação, a ligação Ponta Delgada/Cabo Verde será realizada no sábado. Paulo Menezes adiantou que o voo "está muito composto" e a ligação entre São Miguel e Cabo Verde será realizada com "um A320 com capacidade para 165 passageiros". “Vamos passar a fazer dois voos por semana durante o período de verão e um no inverno. Os voos são à sexta-feira Ponta Delgada/Cidade da Praia, num aparelho que sairá de Boston (Estados Unidos da América) na quinta-feira. A outra rotação parte no domingo de Boston, às 21:15, chegando a Ponta Delgada logo de manhã e seguindo depois para a Cidade da Praia”, acrescentou. Durante este ano, a companhia vai efetuar um total de 104 voos entre Ponta Delgada (ilha de São Miguel) e a Cidade da Praia, em Cabo Verde, com duas frequências semanais no verão e uma no inverno, disponibilizando no total 16.640 lugares. Será também possível fazer-se a ligação a Cabo Verde com o "Stopover", um produto que permite ao passageiro em trânsito entre o continente americano e a Europa estar até sete dias nos Açores sem acréscimo de tarifa. A companhia aérea disponibiliza ainda um outro produto, o "Overnight", que possibilita ao passageiro, que não tenha ligação no próprio dia, sem quaisquer custos, poder fazer a sua ligação para Cabo Verde. "Passamos a ter ligações à Madeira, às Canárias e a Cabo Verde, interligando regularmente todos os arquipélagos da Macaronésia, que é, no fundo, um dos objetivos do nosso plano estratégico", salientou.