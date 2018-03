SATA e TAP garantem expedição de correio, é a manchete do Açoriano Oriental. A Companhias aéreas, segundo a ANACOM, comprometeram-se com os CTT a dar resposta ao transporte de correio de e para os Açores





Casa em ruínas gera queixas de moradores no Pico da Pedra; MP pede devolução de dinheiro desviado no caso do Fundo de Apoio à Coesão ; Oito medalhas no nacional das profissões, Mau tempo leva a desistências nas romarias; Anomalias na distribuição do Açoriano Oriental; e Santa Clara a 11 finais da subida de divisão, são outros títulos de capa