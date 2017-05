SATA e sindicato falham acordo e cenário de greve mantém-se

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) vai manter o pré-aviso de greve de junho, uma vez que as negociações de hoje com a administração da SATA foram "inconclusivas", disse fonte sindical.



O dirigente sindical Bruno Fialho declarou à agência Lusa que “não há acordo consolidado”, após ambas as partes terem estado reunidas sete horas em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. Sindicato e administração da SATA retomaram as negociações hoje após 11 horas de reunião na passada sexta-feira, estando sobre a mesa, por parte do conselho de administração da SATA, uma proposta de acordo de empresa. “As coisas estão num bom caminho, a maior parte do percurso está realmente feito. Continuamos a debater o que sempre quisemos do acordo da empresa e dos clausulados, bem como dos problemas que nos trouxeram até aqui”, declarou, na altura, aos jornalistas a presidente do SNPVAC, Luciana Passo. O presidente do conselho de administração da SATA considerou, por seu turno, a reunião “muito produtiva”, acrescentando que foram dados passos “muito importantes do ponto de vista da empresa e do sindicato”. “Vamos continuar a trabalhar, a fazer esforços no sentido de chegarmos a um bom entendimento”, declarou Paulo Menezes, que salvaguardou ter um “bom relacionamento” com o SNPVAC. Tripulantes de cabine da Azores Airlines e da SATA Air Açores paralisaram durante os dias 01 e 02 de maio, tendo a greve deixado em terra mais de 1.300 passageiros, com o sindicato a afirmar que se registou uma adesão de 100%, número diferente do grupo SATA (66,9%). Desconhece-se quando e se haverá uma nova ronda negocial, mantendo-se assim um pré-aviso de greve para os dias 01 e 02 de junho.