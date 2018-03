SATA diz que oferta de lugares para o Faial supera a procura do verão de 2017

A SATA, reagindo às recentes críticas sobre a operação da companhia aérea para o Faial, dá nota de que a operação deste verão IATA para aquela ilha "foi desenvolvida tendo por base a operação realizada na estação homóloga do ano 2017" e vai disponibilizar mais de 50 mil lugares, por comparação aos que foram utilizados no mesmo período do ano passado.

Recorde-se que recentemente o deputado do PCP acusou a SATA de estar a fazer um "boicote encapotado" à ilha do Faial, reduzindo lugares nos voos da companhia e dificultando o transporte de carga.

Em comunicado enviado a esta redação, a transportadora aérea açoriana elenca vários pontos em resposta à acusação de João Paulo Corvelo, começando justamente por referir que na sua globalidade, "a operação da SATA no verão IATA de 2018 oferece 243.643 lugares para a ilha do Faial, isto é, mais 55.167 lugares do que os utilizados no verão do ano passado".

Além disso, aprofunda, entre julho e agosto serão oferecidos 83.710 lugares para aquele mesmo destino. O mesmo é dizer "mais 8.897 lugares do que os utilizados em idêntico período do ano passado".

Na que respeita à rota Lisboa-Horta-Lisboa "estão previstos realizar ao longo verão IATA 2018 486 voos, mais 2 voos do que os realizados no verão de 2017". Nesse período, "serão oferecidos 77.702 lugares," e portanto "mais 205 lugares do que os oferecidos na estação homóloga do ano anterior e mais 16.117 lugares do que os utilizados nessa mesma estação".

No mesmo comunicado, a SATA reconhece que nos meses de julho e agosto a mesma rota irá apresentar menos 17 voos, relativamente ao último verão. Contudo, sublinha que "importa ter presente que em julho e agosto de 2017 a procura na rota registou uma evolução negativa de 4% face ao período homólogo de 2016, tendo ficado por utilizar 4.612 lugares dos 31.917 disponibilizados".

Mais se lê que nas rotas interilhas de e para o Faial estão previstos 165.941 lugares este verão, "isto é, mais 39.050 lugares do que os utilizados em 2017 (126.891)".

Ainda sobre a operação interilhas, a companhia açoriana dá conta de que "poderá ainda vir a aumentar a oferta planeada caso se justifique em função da evolução da procura no longo da estação".