SATA aumenta ligações com a ilha do Pico durante julho e agosto

A SATA Air Açores disponibiliza, a partir de hoje e durante os meses de julho e agosto, mais 27 ligações com a ilha do Pico, o que equivale a 54 voos, anunciou a companhia aérea açoriana.



Um comunicado da companhia que assegura as ligações aéreas entre as nove ilhas dos Açores informa que, do total de rotações, 20 (40 voos) são entre Ponta Delgada e o Pico e 7 (14 voos) entre a Terceira e o Pico.

As ligações adicionais à ilha de São Miguel serão à quarta-feira, sexta-feira e domingo e fazem-se com chegada ao Pico às 14:35 locais (mais uma hora em Lisboa) e partida do Pico às 14:55, à quarta e sexta, enquanto ao domingo a chegada ao Pico será às 13:50 e a partida às 14:10.

Relativamente à ilha Terceira, a nova ligação será ao domingo com chegada às 15:35 e partida às 15:55, acrescenta a empresa.

Além desta oferta, há "três rotações adicionais entre Ponta Delgada e o Pico (uma a 08 de agosto e duas a 14 de agosto) e as duas rotações adicionais entre a Terceira e o Pico (uma a 24 de julho e outra a 15 de agosto) que haviam sido anteriormente disponibilizadas, bem como os incrementos de oferta efetuados através das mudanças de equipamento de Q200 para Q400", indicou a SATA.