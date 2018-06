SATA Air Açores reforça número de lugares para os meses de julho e agosto

A SATA Air Açores vai aumentar o número de lugares disponíveis na sua operação para os meses de julho e agosto com vista a permitir uma melhor oferta para as ilhas.

Desta forma e segundo comunicado da empresa, a ilha de Santa Maria terá a oferta de transporte incrementada em 998 lugares, para a ilha Terceira foram disponibilizados mais 185 lugares. Já para São Jorge, o aumento materializa-se em mais 592 lugares, enquanto o Pico, por seu lado, terá a oferta aumentada em mais 2.877 lugares.

O Faial passará a contar com mais 592 lugares, a ilha das Flores terá um aumento de cerca de 2.381 lugares e a ilha do Corvo terá a sua capacidade de transporte aumentada em mais 81 lugares.

Com este reforço da oferta, a SATA Air Açores integrou a realização de 178 novos voos na sua programação, com um total de 7.706 lugares, correspondendo a um aumento de 3,6% de lugares, permitindo mais conectividade e mobilidade dentro do Arquipélago.