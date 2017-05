Sata Air Açores já reencaminhou cerca de metade dos 600 passageiros que ficaram em terra

A transportadora aérea SATA já reencaminhou cerca de metade dos 600 passageiros que ficaram retidos esta sexta-feira devido ao mau tempo, disse hoje fonte oficial da transportadora à agência Lusa.



"Neste momento, com a reposição dos voos do Pico, dos voos da Horta, ficando somente a faltar as Flores e o Corvo, já estamos com mais de 50% dos passageiros afetados ontem [sexta-feira] nos seus destinos", afirmou António Portugal.

Segundo o porta-voz da companhia aérea açoriana, "tanto a operação prevista como a extraordinária" está a decorrer este sábado sem cancelamentos embora com ligeiros atrasos.

"Tanto a (operação) normal como a extraordinária está a realizar-se sem qualquer cancelamento até ao momento, com alguns atrasos, obviamente, como se registaram de manhã alguns atrasos nas saídas dos voos inter-ilhas para o Pico, para a Horta e para as Flores mas de qualquer modo, neste momento, todos os voos estão a ser realizados", garantiu.

António Portugal está confiante de que todos os passageiros deverão chegar aos seus destinos até ao final deste sábado, realçando as previsões do tempo para o arquipélago dos Açores.

"A melhoria do estado do tempo tem sido verificada gradualmente vinda do grupo ocidental para o central e no grupo oriental para esta tarde já se prevê uma situação meteorologia mais favorável", disse.

A SATA Air Açores cancelou esta sexta-feira, devido ao mau tempo, 12 voos entre várias ilhas do arquipélago, afetando quase 600 passageiros.

Segundo António Portugal, foram canceladas esta sexta-feira as ligações Horta-Flores-Horta, Horta-Corvo-Flores e Flores-Corvo-Horta.

Também não se realizaram os voos da SATA Air Açores, que assegura as viagens aéreas entre ilhas, Ponta Delgada-Flores-Ponta Delgada e Terceira-Pico-Terceira, assim como as ligações Ponta Delgada-Pico-Ponta Delgada.