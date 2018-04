Sara França faz desfilar nova coleção em Tenerife

A designer de moda açoriana, Sara França, foi convidada a marcar presença na Feira Internacional de Moda, em Tenerife, e irá apresentar a sua nova coleção primavera-verão na principal ‘passerelle’ do evento, a mesma por onde desfilarão as novas criações do estilista português João Rolo.

O evento, refira-se, decorre de 12 a 15 de abril naquela cidade espanhola e acolherá “mais de uma centena” de empresas associadas ao mundo da moda, disse Sara França em entrevista a este jornal.

“Haverão vários ‘stands’ com representantes do mundo inteiro e todos os dias essas marcas vão fazer-se representar em desfiles. O meu será no dia 15 [de abril], ao final do dia, na passerelle principal”, prosseguiu a criadora micaelense.

A nova coleção da designer de moda é “mais reduzida” do que as últimas que criou e conta com um total de 25 peças, declaradamente inspiradas na cultura nipónica.

À imagem da restante coleção, os dez coordenados que Sara França irá apresentar em Espanha viajam “pelos trajes e detalhes japoneses”, procurando traduzir a sua simplicidade e estilo minimalista.



“Quis trazer um pouco desses hábitos orientais para aquilo que nós estamos a viver aqui na nossa cultura”, disse a estilista açoriana, considerando que os ocidentais têm-se também vindo a tornar “mais práticos, simples e despreocupados”, no que à escolha da roupa diz respeito.



Ora, como disse, esta coleção “tem a ver com esse novo conceito que vivemos” em que “menos é mais”.



Nas peças, passou a explicar, prevalecem cores pasteis e suaves - como os rosas e azuis - que contrastam com “o preto e os brilhos das fitas acetinadas”.

Esta coleção de Sara França fica, entretanto, marcada pelo facto de, pela primeira vez, os 'prints' que constam nas peças serem inteiramente criados e assinados pela marca. Por essa razão, podem encontrar-se flores de cerejeira ou mesmo o pássaro Grou nas novas criações de Sara França.



Além disso, o “impermeável estampado” e adaptado à estação é também novidade e surge ao público na forma de “blusões gigantes ou gabardines frescas”, acrescentou.



A designer de moda confessou, no entanto, não saber bem como a organização do evento chegou até si, mas manifestou-se orgulhosa pelo interesse da Tenerife Moda no seu trabalho e por pertencer ao restrito número de designers portugueses que irão participar no evento (apenas dois).

Dada a dupla vocação do evento, Sara França vai, não só poder fazer desfilar as suas novas ideias, como ter também a oportunidade de vendê-las ao público, no respetivo stand.

“Eu acho que o evento vai permitir abrir muitas portas. Do que conheço, trata-se de uma feira bastante conceituada e aquilo que espero - e que gostaria mesmo que acontecesse - é conseguir chamar a atenção de lojas espanholas”, afirmou, confiante de que issmo mesmo será possível com a sua participação na Feira Internacional de Moda de Tenerife.