São Vicente pede devolução de verbas ao Governo

Na capa, destaque ainda para as queixas de discriminação em relação aos critérios para transferência de reclusos que motivam a foto de destaque da primeira página de hoje, numa edição onde o leitor pode ficar a saber mais sobre o valor do salário mínimo a aplicar no próximo ano, o livro publicado pelo médico Henrique de Aguiar Rodrigues, a nova ligação da TAP entre o Porto e Ponta Delgada, e ler uma entrevista do reitor da Universidade dos Açores que se candidata a um segundo mandato.



O Desporto destaca a vitória do União Sportiva frente ao Boa Viagem.