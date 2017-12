São Silvestre de Ponta Delgada com mais de 1400 atletas inscritos

O prazo para as inscrições só termina amanhã, mas a 54ª edição da Corrida São Silvestre de Ponta Delgada conta já com mais de 1400 atletas inscritos, um número recorde de participantes.

A prova, que é organizada pelas Associação de Atletismo de São Miguel e é a segunda mais antiga São Silvestre do país, vai ter lugar no dia 16 de dezembro, pelas 19h00.

A São Silvestre vai apresentar um percurso com 6200 metros de distância, que se inicia na Avenida Infante D. Henrique (Praça Gonçalo Velho) e termina nas Portas da Cidade. Além disso, a prova contemplará uma mini-corrida com uma extensão de 1300 metros, e uma caminhada com 4 000 metros.



As inscrições podem realizar-se no sítio online da Associação de Atletismo de São Miguel.