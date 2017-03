São Miguel, Terceira e Faial acolhem sessões de divulgação do programa Europa Criativa

O Governo dos Açores promove, entre 7 e 9 de março, sessões de divulgação do programa "Europa Criativa" em São Miguel, Terceira e Faial com o objetivo de dar a conhecer a iniciativa da União Europeia.



Segundo o governo açoriano, estas sessões, numa iniciativa em parceria com o Centro de Informação Europa Criativa, é promovida pelos gabinetes dos secretários regionais adjuntos da Presidência para as Relações Externas e dos Assuntos Parlamentares e pela Secretaria Regional da Educação e Cultura, pretendem dar a conhecer este programa da União Europeia que apoia os setores cultural e criativo, bem como os apoios disponíveis para o efeito no âmbito das políticas europeias para estas áreas.

As sessões, de acesso livre, destinam-se em particular a entidades coletivas, sejam da administração pública ou local, organizações culturais, artistas e profissionais da cultura que desenvolvam a sua atividade nas áreas das artes do espetáculo, belas artes, edição, cinema, televisão, música, artes pluridisciplinares, património ou indústria dos jogos de vídeo.