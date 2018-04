São Miguel também vai protestar pela revisão dos apoios às artes

O ato de protesto promovido pelo setor artístico português, que está ser apoiado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) a uma escala nacional, será também assinalado nos Açores com uma concentração no Largo de São João, em Ponta Delgada, a ter lugar esta sexta-feira, a partir das 17h00.