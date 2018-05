São Miguel com viatura de salvamento de banhistas

A Capitania do Porto de Ponta Delgada dispõe a partir desta sexta-feira de uma viatura de vigilância e salvamento de banhistas, para prestar assistência nas zonas balneares não vigiadas na ilha de São Miguel.

A viatura, atribuída no âmbito do projeto “Sea Watch”, segundo uma nota de imprensa da capitania, tem como objetivo contribuir para a vigilância das praias onde não há nadadores-salvadores, sendo um todo-o-terreno conduzido por militares da Marinha e equipado com os meios essenciais para salvamento e assistência a banhistas.

A nova viatura permanecerá em São Miguel até 15 de outubro.

A tripulação da viatura é formada por um militar fuzileiro da Marinha com os cursos de nadador-salvador e de condução de viaturas todo-o-terreno, e por um elemento da Capitania de Ponta Delgada.