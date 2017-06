São Miguel com viatura de salvamento balnear

A Capitania do Porto de Ponta Delgada foi equipada com uma viatura de vigilância e salvamento balnear no âmbito do projeto "Sea Watch", do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN).



Segundo uma nota de imprensa da Marinha, a viatura terá como missão proceder à vigilância de áreas balneares não vigiadas por nadadores-salvadores, mas que são normalmente frequentadas por banhistas. A unidade irá realizar estes patrulhamentos diariamente e estará disponível para ocorrer a qualquer situação de salvamento em que se justifique o seu empenhamento, sendo a sua atividade coordenada pelo capitão do porto de Ponta Delgada.