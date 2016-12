São Carlos realiza "missa do galito" para crianças

O Curato de São Carlos, em Angra do Heroísmo, celebra, a 24 de dezembro, a "missa do galito", uma vigília que antecipa a tradicional missa do galo e se destina a crianças da catequese.



"Convidamos as famílias e, sobretudo, as crianças a participar nesta celebração que lhes é particularmente dirigida", afirmou o cónego Ângelo Valadão, citado pelo portal da Igreja Açores, acrescentando que a missa do galito terá lugar pelas 18h00. Durante a vigília será realizado um presépio vivo, envolvendo os alunos da catequese.