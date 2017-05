Santuário de Fátima oferece a Francisco uma peça em alabastro

O Santuário de Fátima vai oferecer ao papa Francisco uma peça em alabastro intitulada "Promessa" e que representa a Virgem de "braços abertos envolvendo os três pastorinhos na luz que irradia".



Segundo a página oficial da peregrinação do papa a Fátima, a peça, da autoria da escultora Lígia Rodrigues, apresenta na base de acrílico foscado a inscrição ‘Ao papa Francisco + No centenário das aparições da Virgem de Santa Maria em Fátima + 13 de maio 2017”.

Citando a escultora, o ‘site’ www.papa2017.fatima.pt adianta que a escolha do material “teve em consideração a ambiência de luz descrita pela irmã Lúcia nas suas ‘Memórias’”.

“Era necessário um material que deixasse passar a luz, sugerindo a imanência, qual transparência de Maria, como no caso do alabastro”, explica Lígia Rodrigues.

De acordo com a mesma fonte, “na imagem, Nossa Senhora apresenta o Seu Imaculado Coração na mão direita e o terço na mão esquerda”.

“Lúcia, Francisco e Jacinta estão representados de joelhos, com as mãos postas em sinal de oração, ‘como a resposta afirmativa que deram ao convite de Maria’”, refere a página oficial, sendo que na “imagem Lúcia dialoga com Nossa Senhora”.

O nome da peça baseia-se nas promessas que se fazem e se cumprem em Fátima, como “a promessa de Maria de que o amor vencerá”, mas também “a promessa de vida” (os pastorinhos prometeram oferecer sacrifícios pelos pecadores).

A promessa de oração (Francisco, Jacinta e Lúcia comprometeram-se a rezar o terço todos os dias) e a “promessa do povo” dos que, “no desespero, se lembram da Mãe, sabendo que os salvará”, são as outras duas promessas.

“Quereria conter todos - nenhum excluído - naquele obrigado a Maria de todos nós, seu povo, com o Santo Padre, nesta terra que é Sua”, informa a escultora.

Lígia Rodrigues, de 55 anos, licenciou-se em Belas Artes - Pintura na Universidade de Lisboa, e deu aulas no ensino secundário e na Universidade do Algarve.

Depois de várias exposições individuais de pintura, dedicou-se a vários projetos de arte sacra, atividade que exerce em exclusivo desde 2005.

Entre as várias obras da escultura, destaca-se, no âmbito do Santuário de Fátima, a escultura “Meu Deus, Meu Deus, porque Me abandonaste”, na sacristia da cripta da Basílica da Santíssima Trindade (produzindo 44 réplicas para os confessionários), lê-se ainda no ‘site’.

Francisco visita Fátima, na sexta-feira e no sábado, para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, no centenário dos acontecimentos de Fátima.

Os dois beatos são os mais jovens santos não-mártires. A cerimónia, a primeira realizada em Portugal, vai decorrer em Língua Portuguesa.

O papa tem encontros previstos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, e com o primeiro-ministro, António Costa, no sábado.