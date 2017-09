Santuário de Fátima acolhe mais de 3 mil jovens para Jubileu Jovem

Mais de três mil jovens vão estar no fim de semana no Santuário de Fátima para o Jubileu Jovem (JubJovem), peregrinação que tem como tema "O segredo da paz, o caminho do coração".

Segundo o gabinete de comunicação do Santuário de Fátima, os mais de três mil jovens são "não só oriundos das várias dioceses de Portugal, mas também de Espanha, Singapura e Nicarágua".

O sábado à noite ficará marcado pelo concerto (ao ar livre e aberto ao público) dos artistas António Zambujo e Miguel Araújo, que foram desafiados pelo Santuário a compor temas inéditos sobre a paz.

Desenvolvido em parceria com o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, envolvendo todos os secretariados diocesanos da pastoral juvenil e movimentos de juventude católicos, o JubJovem destina-se a jovens dos 16 aos 35 anos.

"Esta peregrinação juvenil quer oferecer a cada participante a oportunidade de descobrir algo do segredo de si mesmo que ainda não conhece, e que só Deus lhe pode dizer, para alcançar a paz consigo mesmo e com todos à sua volta, na casa comum que partilhamos, o planeta, lembrando que para aí chegar só há um caminho, o caminho do coração", explica o Santuário.

Neste âmbito, propõe "uma experiência intensa de silêncio e oração" e "a celebração da gratidão por tanto bem que Fátima fez e continua a fazer acontecer neste tempo da história".

O acolhimento aos jovens começa no sábado de manhã e, à tarde, haverá várias propostas de atividades de preparação sobre o tema da paz.

Às 17:00, na Capelinha das Aparições, será a abertura oficial do Jubileu e, às 18:00, na Basílica da Santíssima Trindade, realiza-se um primeiro encontro que "será oportunidade para refletir sobre a relação entre Maria e a paz", com Maria Ângela Coelho, ex-postuladora da Causa de Canonização de Francisco e Jacinta.

As atividades da noite começam às 21:30, com o rosário e a procissão das velas, seguindo-se o festival da paz, no qual participam António Zambujo e Miguel Araújo.

"A madrugada, após uma experiência forte de silêncio em caminho, para chegar à paz de coração, concluirá, na Basílica da Santíssima Trindade, com novo encontro sobre a paz como dom e compromisso. O nascer do sol concluirá a direta", acrescenta o Santuário.

No domingo de manhã, os jovens reúnem-se no recinto de oração do Santuário para participar no terço e na missa presidida pelo bispo da diocese de Leiria-Fátima, António Marto, culminando o JubJovem com o "rito de envio" do Jubileu e a procissão do adeus.