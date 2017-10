Santa Clara 1-0 Vitória SC 'B'

O Santa Clara recebe no Estádio de São Miguel o Vitória de Guimarães B, em partida referente à 10.ª jornada do campeonato nacional da II Liga de futebol. O árbitro do encontro é o algarvio Sérgio Piscarreta, secundado por Pedro Sancho e Hugo Ribeiro, com o micaelense Nelson Moniz a 4.º árbitro.

O Santa Clara recupera o segundo lugar da II Liga de futebol, graças a uma vitória arrancada a ferros diante do Guimarães B. Num jogo intenso mas nem por isso bem jogado, a veia goleadora de Clemente sobressaiu. O homem dos golos decisivos voltou a deixar a sua marca.

FINAL DA PARTIDA

MINUTO 90

Vão jogar-se mais cinco minutos de descontos.

MINUTO 87 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Marcelo vê o amarelo pro falta sobre Haman.

MINUTO 86

Nova jogada de minhoca, a passar em drible por dois defesas. Depois tgentou o passe para Clemente, mas Dénis cortou.

MINUTO 84 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Entrada de Diogo Santos, para a saída de Diogo Santos. Carlos Pinto a tentar fechar a vitória, reforçando o meio-campo defensivo.

MINUTO 83

MINHOCA!! Sensacional jogada individual pela esquerda, a furar para a grande área onde cruzou para o remate de ressaca de Santana, que obrigou André a uma defesa apertada. Na sequência do lance, fica uma grande penalidade por marcar a favor do Santa Clara, por mão na bola de um defesa.

MINUTO 81

Em desvantagem, o Guimarães B teve de subir mais as linhas, jogando da forma como o Santa Clara mais gosta, pois assim pode explorar o espaço entre linhas, com Minhoca e Rashid a crescerem nos últimos minutos.

MINUTO 80

Rashid bate muito por cima, passa o perigo.

MINUTO 78

Minhoca ganha mais uma falta à entrada da grande área, descaído para a esquerda. Rashid para bater!

MINUTO 76 - SUBSTITUIÇÃO GUIMARÃES B

Saída de Phete, entrada de Haman

MINUTO 75

Santa Clara procura colocar gelo no encontro.

MINUTO 73

Quando faltam menos de 20 minutos para o jogo terminar, o "nó" do empate foi desatado, por Clemente, que apontou o seu 49.º golo ao serviço do Santa Clara, no jogo 300 do lagoense na II Liga

MINUTO 72 - SUBSTITUIÇÃO GUIMARÃES B

Entrada de Correia, saída de MEdarious.

MINUTO 71 - GOLO SANTA CLARA!!!!

SÓ PODIA SER!!! CLEMENTE!!!! ESTÁ FEITO O PRIMEIRO!! Cruzamento da esquerda e o goleador no meio dos centrais desvia para o fundo da baliza vitoriana!

MINUTO 68 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saída do capitão Pacheco, entrada de Kaio.

MINUTO 67 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Clemente vê o primeiro "amarelo" do jogo, por carrinho ao guarda-redes André.

MINUTO 67

Kaio é o próximo a ser lançado por Carlos Pinto

MINUTO 64 - SUBSTITUIÇÃO GUIMARÃES B

Sai Joseph, entra Castro.

MINUTO 63

Com a entrada de Clemente, Fernando baixou para a direita.

MINUTO 62

QUASE O GOLO DO GUIMARÃES!! Domingo enche o pé para defesa apertada de Serginho após canto na deiria, na recarga, Medarious atira ao lado com tudo para o golo!!

MINUTO 61 - SUBSTITUIÇÃO

Saldanha sai, entrada de Clemente.

MINUTO 60

Clemente vai ser o primeiro a ir a jogo por parte do Santa Clara. As bancadas entusiasmam-se!

MINUTO 57

Santa Clara "tarda" em entrar na segunda parte. Toni Gorupec, de longe, ensaia o remate cruzado, mas a bola passa ao lado.

MINUTO 55

Phete cabeceia ao primeiro poste e obriga o Santa Clara a dfender para canto.

MINUTO 54

Gorupec falha o atraso para Serginho, o guardião tenta evitar o canto mas cai mal e fica muito queixoso. Mas já está recuperado. Canto para o Guimarães

MINUTO 48

Remate de Medarious, ao lado!

MINUTO 47

Dénis! Por duas vezes, pode rematar à boca da marca de grande penalidade, mas encontrou sempre um atleta açoriano.

MINUTO 47

Minhoca isola Santana que tenta o cruzamento rasteiro já dentro da área, mas a defesa vitoriana tira o perigo. No contragolpe, o Guimarães B ganha canto.

RECOMEÇA A PARTIDA

As três equipas regressam dos balneários. À primeira vista, tudo na mesma no "onze" Santa Clara e Guimarães B

A igualdade justifica-se pelo que as duas equipas fizeram: melhor o Guimarães B nos primeiros minutos, a utilizar a velocidade dos seus atletas. O Santa Clara equilibrou e teve perto de marcar, por Minhoca. Depois, o jogo baixou de ritmo. Santa Clara com jogadores em subrendimento: Pacheco e Saldanha ainda não apareceram em jogo e Toni Gorupec é o que tem mais acusado a velocidade dos adversários.

TERMINA A PRIMEIRA PARTE

MINUTO 45+1

Canto para o Santa Clara na direita, bate Minhoca...mas sem perigo

MINUTO 45

Vai jogar-se mais um minuto de compensação.

MINUTO 44

Bola por cima, passa o perigo.

MINUTO 43

Lance tirado a papel químico do anterior. Falta sobre Minhoca não assinalada num primeiro momento, mas depois Sérgio Piscarreta apitou. Livre frontal perigoos, João Pedro para bater!

MINUTO 40

Minhoca sofre falta após libertar na esquerda para Santana. O árbitro inicialmente dá lei da vantagem mas depois assinala a falta. Livre para Rashid bater, no centro esquerda

MINUTOI 36

Cruzamento de Santana da esquerda, desvio de Dénis para a própria baliza mas o guardião segurou!

MINUTO 35

Bomba de meia distância de Medarious, segura Serginho! Mais equilibrado o jogo!

MINUTO 32

Nova paragem para assistência a um jogador do Guyimarães.

MINUTO 31

Saldanha recebe a bola dentro da grande área e envche o pé, mas a bola bate num defesa e sai para canto.

MINUTO 25

Saldanha cai na grande área - mas não existe falta. Na sequência do contra-ataque, João Pedro trava Sacko mas escapa ao "amarelo".

MINUTO 21

Jogo interrompido para a assistência a um jogador do Guimarães B. Depois de uns minutos iniciais menos bem conseguidos, o Santa Clara passou a controlar o jogo e já teve duas boas ocasiões.

MINUTO 16

Santa Clara ganha o seu primeiro canto da partida. Para bater Minhoca.

MINUTO 13

NOVAMENTE O SANTA CLARA. A dupla de avançados a entender-se às mil maravilhas, com Santana a dar para Fernando e este a devolver com um cruzamento mas o melhor

MINUTO 11



MAS QUE OPORTUNIDADE!!!! Minhoca isola Santana no centro da defesa, descaído para a esquerda, o avançado cruza para Fernando mas um central corta na direção da baliza. Marouane sacode por instinto e Minhoca na ressaca atira ao lado.

MINUTO 7

Cruzamento de João Reis, após passe de Minhoca, mas a defensiva cortou. O Santa Clara parece ter equilibrado a sua postura em campo, com Pacheco a ajudar Rashid no centro.

MINUTO 6



Remate de Santana, lançado em profundidade pela defesa, mas para as mãos do guarda-redes!

MINUTO 4

Guimarães novamente a criar perigo! Sinal mais para os vitorianos, a pressionar a saída de bola do Santa Clara. Bancadas mais bem compostas, mas ainda estão cerca de 300 pessoas à espera para entrar.

MINUTO 2

GUIMARÃES!!! Medarious foge pela esquerda, passa em velocidade por Gorupec e remata rastgeiro, tira Serginho! Primeiro canto do jogo, para o Vitória

COMEÇA A PARTIDA

Sai o Guimarães com a bola, joga o Santa Clara de Sul para Norte.

As equipas já entraram e cumpriram o minuto de silêncio.

As três equipas vão entrar acompanhadas por elementos de uma corporação de São Miguel, em honra das vítimas que faleceram nos incêndios florestais este verão em Portugal Continental. Também será cumprido um minuto de silêncio antes do início do jogo.

Perspetiva-se mais uma casa bem composta, se bem que longe do que se viu contra o Belenenses.

Já Vítor Campelos terá como opções: Dani, Haman, Nuca, Castro, Maga, Correia e Rui Gomes.

No banco, Carlos Pinto vai ter: Marco Pereira, Diogo Santos, Clemente, Pineda, Guilherme, Vítor Alves e Kaio.

Já o Guimarães B vai jogar de início com: André; Sacko, Dénis, Marouane e Jorginho; Phete, Mimito e Joseph; Pedro Raul, Medarious e H. Domingo.

O Santa Clara vai alinhar com: Serginho; Toni Gorupec, Marcelo Oliveira, João Pedro e João Reis; Osama Rashid, Minhoca, Pacheco e Ruben Saldanha; Thiago Santana e Fernando.

JÁ HÁ "ONZE" OFICIAIS!

Quanto à equipa B do Vitória SC, é a 20.ª e última classificada do campeonato, vindo de quatro jogos sem ganhar para a II Liga, das quais três derrotas.

Boa tarde e bem-vindo a mais uma partida do campeonato da II Liga no Estádio de São Miguel. O Santa Clara, que há uma semana vestiu a pele de "tomba-gigante" na Taça de Portugal, ao derrotar em casa o Belenenses, vem de duas derrotas consecutivas para o campeonato: Varzim e Sporting B.