Santa Clara vence Sporting Ideal por 2-0

O Santa Clara da II Liga portuguesa de futebol, venceu na quarta-feira o Sporting Clube Ideal, do Campeonato de Portugal por 2-0, no jogo de apresentação aos sócios para a época 2017/2018.

O particular foi disputado no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com o Santa Clara a mostrar porque está um escalão acima do adversário e a proporcionar as jogadas mais perigosas embora sem conseguir traduzir essa "superioridade" em golos.

A formação de Carlos Pinto só conseguiu chegar ao golo aos 63 minutos, através de Osama Rashid, e, já sobre o apito final, por Fernando Andrade, na marcação de uma grande penalidade.

O Sporting Clube Ideal esteve melhor na primeira parte, com os jogadores a demonstrarem melhor condição física, mas foi o Santa Clara a criar o primeiro lance de perigo, aos oito minutos, num remate de João Reis ao poste da baliza de Imerson.

Aos 27 minutos, Clemente rematou rasteiro para a defesa sem dificuldade do guardião do Sporting Clube Ideal, que agarrou a bola com as duas mãos, e, cerca de 10 minutos depois, Thiago Santana rematou forte, mas muito por cima da baliza.

O Sporting Clube Ideal deu o 'ar da sua graça' aos 44 minutos, num cruzamento de Paulo César para a área, aonde surgiu Marcelo a cortar a bola de cabeça e a salvar a baliza do Santa Clara.

Já em cima do intervalo, depois de um canto batido por Xéxé, Hélder Arruda cabeceou, mas a bola passou ao lado do poste da baliza de Marco, que tinha acabado de substituir Serginho na baliza do Santa Clara.

Na segunda parte, os jogadores do Sporting Clube Ideal demonstravam estar cada vez mais debilitados fisicamente e, aos 62 minutos, na sequência de uma falta de Laró sobre Adel, o árbitro assinalou grande penalidade, que, aos 63, Osama Rashid converteu.

Aos 88 minutos, Adel podia ter ampliado a vantagem, mas atirou à trave. Na recarga, surgiu Ítalo, que atirou ao lado da baliza do Sporting Ideal.

Já em cima dos 90 minutos, Fernando Andrade apontou o segundo golo do Santa Clara, com o árbitro César Andrade a dar o apito final poucos segundos depois.

Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Santa Clara - Sporting Ideal, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Osama Rashid, 63 minutos (grande penalidade).

2-0, Fernando, 90.

Equipas:

- Santa Clara: Serginho, Dani Coelho, Marcelo, Vítor Alves, João Reis, Osama Rashid, Kaio, Ruben Saldanha, João Ventura, Clemente e Thiago Santana.

Jogaram ainda Marco, Diogo Santos, Berny Burque, Adel, Fernando Andrade, Igor, Ítalo, Kim, Rodolfo e Machado.

Treinador: Carlos Pinto.

- Sporting Clube Ideal: Imerson, Paulo Dinarte, Bertrande, Grilo, Bruno Mendes, Xéxé, André Oliveira, Diogo Pires, Helder Arruda, Marco Aurélio e Paulo César.

Jogaram ainda Nuno Vieira, Artur Santos, China, José Eduardo, João Pedro, Rafa Benevides, Laró, Filipe, Rosa, Tiago Correia, Rui Lopes e Julio (junior).

Treinador: Luís Roquete.

Árbitro: César Andrade (Ponta Delgada).

Ação disciplinar: Nada a assinalar.

Assistência: Cerca de 500 espetadores.